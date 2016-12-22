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22.12.2016
3949 переглядів Версія для друку Коментарі [ 1 ]22.12.2016 19:57
У Росії відібрали етап Кубка світу з ковзанярського спорту
Міжнародний союз ковзанярів (ISU) переніс з Росії етап Кубка світу.
Причиною такого рішення стали рекомендації Міжнародного олімпійського комітету, які базуються на доповіді комісії WADA під керівництвом Річарда Макларена про застосування допінгу в Росії.
Фінал Кубка світу повинен був відбутися в Челябінську 10-12 березня, пише "Р-Спорт" .
Як відомо, раніше у Росії відібрали чемпіонату світу з бобслею та скелетону 2017 року.
Також була інформація, що в Росії можуть відібрати ще вісім міжнародних зимових турнірів 2017 року.
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Kobel Ihor _ 22.12.2016 21:44
футбольний чемпіонат на підході
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