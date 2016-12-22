У Росії відібрали етап Кубка світу з ковзанярського спорту

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) переніс з Росії етап Кубка світу.

Причиною такого рішення стали рекомендації Міжнародного олімпійського комітету, які базуються на доповіді комісії WADA під керівництвом Річарда Макларена про застосування допінгу в Росії.

Фінал Кубка світу повинен був відбутися в Челябінську 10-12 березня, пише "Р-Спорт" .

Як відомо, раніше у Росії відібрали чемпіонату світу з бобслею та скелетону 2017 року.

Також була інформація, що в Росії можуть відібрати ще вісім міжнародних зимових турнірів 2017 року.