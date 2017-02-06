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Ковзанярський спорт. Універсіада. Музика зупинилася за крок від медалі у мас-старті
2 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]06.02.2017 15:30
Універсіада. Музика зупинилася за крок від медалі у мас-старті
Анна Музика зупинилася за крок від нагороди на Зимовій Універсіаді-2017 в Алмати.
Українка фінішувала четвертою у змаганнях з ковзанярського спорту у масовому старті.
27-річна Музика довгий час трималася серед лідерів, але останній відрізок у неї вийшов провальним, що і відкинуло її на четверте місце.
XXVIII Всесвітня зимова Універсіада
Алмати, Казахстан
Ковзанярський спорт
Мас-старт
Жінки
1. Анна Прісталова (Росія) - 68 очок
2. Нене Сакаї (Японія) - 40 очок
3. Єдзінь Чжунь (Корея) - 21 очко
4. Анна Музика (Україна) - 8 очок
Нагадаємо, команда України стала п'ятою у змаганнях з лижного двоборства.
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