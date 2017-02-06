Універсіада. Музика зупинилася за крок від медалі у мас-старті

Анна Музика зупинилася за крок від нагороди на Зимовій Універсіаді-2017 в Алмати.

Українка фінішувала четвертою у змаганнях з ковзанярського спорту у масовому старті.

27-річна Музика довгий час трималася серед лідерів, але останній відрізок у неї вийшов провальним, що і відкинуло її на четверте місце.

XXVIII Всесвітня зимова Універсіада

Алмати, Казахстан

Ковзанярський спорт

Мас-старт

Жінки

1. Анна Прісталова (Росія) - 68 очок

2. Нене Сакаї (Японія) - 40 очок

3. Єдзінь Чжунь (Корея) - 21 очко

4. Анна Музика (Україна) - 8 очок

Нагадаємо, команда України стала п'ятою у змаганнях з лижного двоборства.