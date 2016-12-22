Збірна Росії з лижних гонок може бути дискваліфікована через допінг

Збірна Росії з лижних гонок може бути дискваліфікована в повному складі.

Про це повідомляє Expressen з посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що в доповіді незалежної комісії WADA на чолі з Річардом Маклареном згадуються російські лижники Алєксандр Лєгков, Максім Вілегжанін і Нікіта Крюков.

Зазначається, що в разі дискваліфікації збірна Росії пропустить чемпіонат світу в фінському Лахті, пише Хsport.

На даний момент WADA продовжує вивчати питання допінг-проб російських лижників.

Нагадаємо, 22 грудня має бути винесений вердикт у справі допінг-проб російських біатлоністів.

Як відомо, у FIS підтвердили, що можуть відібрати в Росії усі міжнародні старти.

Раніше стало відомо, що збірні Чехії, Норвегії та Великобританії заявили про намір бойкотувати етап Кубка світу з біатлону, який має відбутись у російській Тюмені.

Раніше повідомлялося, що в IBU назвала список з 31 російського біатлоніста, якого підозрюють в допінгу.