Збірна Росії з лижних гонок може бути дискваліфікована через допінг
Збірна Росії з лижних гонок може бути дискваліфікована в повному складі.
Про це повідомляє Expressen з посиланням на власні джерела.
Повідомляється, що в доповіді незалежної комісії WADA на чолі з Річардом Маклареном згадуються російські лижники Алєксандр Лєгков, Максім Вілегжанін і Нікіта Крюков.
Зазначається, що в разі дискваліфікації збірна Росії пропустить чемпіонат світу в фінському Лахті, пише Хsport.
На даний момент WADA продовжує вивчати питання допінг-проб російських лижників.
Нагадаємо, 22 грудня має бути винесений вердикт у справі допінг-проб російських біатлоністів.
Як відомо, у FIS підтвердили, що можуть відібрати в Росії усі міжнародні старти.
Раніше стало відомо, що збірні Чехії, Норвегії та Великобританії заявили про намір бойкотувати етап Кубка світу з біатлону, який має відбутись у російській Тюмені.
Раніше повідомлялося, що в IBU назвала список з 31 російського біатлоніста, якого підозрюють в допінгу.
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