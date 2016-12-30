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30.12.2016  16:07

FIS відхилила апеляції шести російських лижників, дискваліфікованих за допінг

Допінгова комісія Міжнародної федерації лижного спорту (FIS) відхилила апеляції шести російських лижників на тимчасове відсторонення.

Раніше організація, грунтуючись на результатах доповіді слідчого Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) Річарда Макларена, дискваліфікувала спортсменів, які брали участь в Олімпійських іграх-2014.

Пізніше Федерація лижних гонок Росії повідомила, що розслідування стосовно шести відсторонених лижників засноване на пошкодженні пробірок з їхніми допінг-пробами.

"Після отримання письмових пояснень від спортсменів, а також відповіді від FIS, допінгова комісія прийняла одноголосне рішення про підтримку тимчасового відсторонення російських лижників Євгєнія Бєлова, Юлії Іванової, Алєксандра Лєгкова, Євгенії Шаповалової, Алєксєя Пєтухова та Максіма Вилєгжаніна", - йдеться у повідомленні, опублікованому на офіційному сайті FIS.

"Мотивувальна частина буде спрямована спортсменам у встановлені терміни. Кожен з них не може брати участь у будь-яких міжнародних турнірах", - додається, інформує "СЭ".

Нагадаэмо, МОК оголосив про те, що завів дисциплінарні справи щодо 28 російських спортсменів, які взяли участь у зимовій Олімпіаді 2014 року в Сочі.
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