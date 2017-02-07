FIS відхилила апеляції російських лижників на відсторонення від змагань

Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) відхилила апеляцію чотирьох російських лижників на тимчасове відсторонення від змагань.

Про це повідомляє СЭ.

"Допінгова панель FIS, заслухавши Юлію Іванову, Євгєнію Шаповалову, Алєксєя Пєтухова і Максіма Вилегжаніна, більшістю голосів ухвалила вердикт не скасовувати раніше прийняте рішення і продовжити тимчасове відсторонення зазначених атлетів до нового повідомлення", - йдеться в прес-релізі FIS.

До цього аналогічне рішення було прийнято стосовно ще двох російських лижників, Алєксандра Лєгкова і Євгєнія Бєлова.

У відсторонених спортсменів є три тижні на те, щоб оскаржити рішення FIS в Спортивному арбітражному суді в Лозанні (CAS).

Однак вони не зможуть взяти участь на чемпіонаті світу з лижного спорту, який стартував у Фінляндії.

Раніше стало відомо, що Асоціація міжнародних зимових олімпійських федерацій (AIOWF) в кінці лютого проведе зустріч з Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA), на якій має намір обговорити доповідь слідчого організації Річарда Макларена про допінг у Росії.

Раніше повідомлялося, що міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення продовжити санкції щодо Росії, введені через допінговий скандал.