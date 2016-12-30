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30.12.2016  12:51

Чотирьох росіян усунули від змагань через звинувачення в допінгу

Міжнародна федерація бобслея і скелетона (IBSF) усунула чотирьох російських скелетоністов у зв'язку з розслідуванням МОК щодо масового допінгу в Росії.

Про це повідомляється на офіційному сайті IBSF.

"IBSF була проінформована МОК, що почалося розслідування передбачуваних порушень антидопінгових правил на зимових Олімпійських іграх 2014 року в Сочі.

IBSF відповідно до антидопінгових правил організації тимчасово усуває чотирьох російських скелетонистів за станом на 30 грудня 2016 року", - ідеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що в Росії відібрали чемпіонат світу з бобслею, що мав пройти в Сочі на початку 2017 року.
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