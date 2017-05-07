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07.05.2017  20:09

Україна виграла все "золото" Світової серії

Збірна України з синхронного плавання завершила етап Світової серії з синхронного плавання, який з 5 по 7 травня проходив в Торонто (Канада).

Наші співвітчизниці виграли шість золотих медалей у всіх шести видах змагань.

Так, Анна Волошина показала найкращий результат в технічній програмі в змаганнях солістів.

Пізніше Анна Волошина і Єлизавета Яхно показала найкращий результат (91.2005) в технічній програмі.

5-го травня Волошина зайняла перше місце у вільній програмі, показавши результат у 92,3000 балів.

6-го травня Анна Волошина і Єлизавета Яхно показала найкращий результат у довільній програмі (91.9667).

Ще одне "золото" наші дівчата виграли  у технічній програмі, а останню медаль найвищого гатунку - в у довільній програмі серед команд. 

Анна Волошина
Коментарі
 — 3
Alexey Tuzikov _ 07.05.2017 21:04
Советская школа
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Авм Мва _ 07.05.2017 20:37
Ва Но:
Огоооооо!
Вітаю!!!
кого витаешь!!!выиграли у пяти команд канады))))
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Ва Но _ 07.05.2017 20:34
Огоооооо!
Вітаю!!!
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