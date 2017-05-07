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968 переглядів Версія для друку Коментарі [ 3 ]07.05.2017 20:09
Україна виграла все "золото" Світової серії
Збірна України з синхронного плавання завершила етап Світової серії з синхронного плавання, який з 5 по 7 травня проходив в Торонто (Канада).
Наші співвітчизниці виграли шість золотих медалей у всіх шести видах змагань.
Так, Анна Волошина показала найкращий результат в технічній програмі в змаганнях солістів.
Пізніше Анна Волошина і Єлизавета Яхно показала найкращий результат (91.2005) в технічній програмі.
5-го травня Волошина зайняла перше місце у вільній програмі, показавши результат у 92,3000 балів.
6-го травня Анна Волошина і Єлизавета Яхно показала найкращий результат у довільній програмі (91.9667).
Ще одне "золото" наші дівчата виграли у технічній програмі, а останню медаль найвищого гатунку - в у довільній програмі серед команд.
|Анна Волошина
— 3
Alexey Tuzikov _ 07.05.2017 21:04
Советская школа
Авм Мва _ 07.05.2017 20:37
Ва Но:кого витаешь!!!выиграли у пяти команд канады))))
Огоооооо!
Вітаю!!!
Огоооооо!
Вітаю!!!
Ва Но _ 07.05.2017 20:34
Огоооооо!
Вітаю!!!
Вітаю!!!
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26.01.2017
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