Україна виграла все "золото" Світової серії

Збірна України з синхронного плавання завершила етап Світової серії з синхронного плавання, який з 5 по 7 травня проходив в Торонто (Канада).

Наші співвітчизниці виграли шість золотих медалей у всіх шести видах змагань.

Так, Анна Волошина показала найкращий результат в технічній програмі в змаганнях солістів.



Пізніше Анна Волошина і Єлизавета Яхно показала найкращий результат (91.2005) в технічній програмі.

5-го травня Волошина зайняла перше місце у вільній програмі, показавши результат у 92,3000 балів.

6-го травня Анна Волошина і Єлизавета Яхно показала найкращий результат у довільній програмі (91.9667).

Ще одне "золото" наші дівчата виграли у технічній програмі, а останню медаль найвищого гатунку - в у довільній програмі серед команд.