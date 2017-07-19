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67 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.07.2017 16:42
Українка Волошина виграла третю бронзу на чемпіонаті світу з синхронного плавання
Українка Ганна Волошина виграла вже третю бронзу на чемпіонаті світу з водних видів спорту у синхронному плаванні.
Волошина стала третьою в солісток у довільній програмі.
Судді оцінили виступ українки на 93,3 бали. Чемпіонкою світу стала росіянка Світлана Калісниченко (96,1), а віце-чемпіонкою — Она Карбонелл (95,03) за Іспанії.
Раніше Волошина завоювала бронзу в технічній програмі в змаганнях солісток, а разом з ще однією харків'янкою Є.Яхно стала третьою серед дуетів з технічною програмою.
|Ганна Волошина
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26.01.2017
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