Українка Волошина виграла третю бронзу на чемпіонаті світу з синхронного плавання

Українка Ганна Волошина виграла вже третю бронзу на чемпіонаті світу з водних видів спорту у синхронному плаванні.

Волошина стала третьою в солісток у довільній програмі.

Судді оцінили виступ українки на 93,3 бали. Чемпіонкою світу стала росіянка Світлана Калісниченко (96,1), а віце-чемпіонкою — Она Карбонелл (95,03) за Іспанії.

Раніше Волошина завоювала бронзу в технічній програмі в змаганнях солісток, а разом з ще однією харків'янкою Є.Яхно стала третьою серед дуетів з технічною програмою.