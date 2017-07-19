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19.07.2017  16:42

Українка Волошина виграла третю бронзу на чемпіонаті світу з синхронного плавання

Українка Ганна Волошина виграла вже третю бронзу на чемпіонаті світу з водних видів спорту у синхронному плаванні.

Волошина стала третьою в солісток у довільній програмі.

Судді оцінили виступ українки на 93,3 бали. Чемпіонкою світу стала росіянка Світлана Калісниченко (96,1), а віце-чемпіонкою — Она Карбонелл (95,03) за Іспанії.

Раніше Волошина завоювала бронзу в технічній програмі в змаганнях солісток, а разом з ще однією харків'янкою Є.Яхно стала третьою серед дуетів з технічною програмою.

Ганна Волошина

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