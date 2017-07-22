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22.07.2017  14:49

Збірна України виграла срібло в комбінації на ЧС із синхроного плавання

Збірна України виграла перше срібло на чемпіонаті світу з водних видів спорту у Будапешті.

У фіналі довільної програми в комбінації українські синхроністки Єлизавета Яхно, Анастасія Савчук, Ксенія Сидоренко, Олександра Кашуба, Ганна Волошина, Марина Алексєєва, Владислава Алексєєва і Яна Наречна набрали в загальній сумі 94.0000 бали.

Золото дісталося китаянкам (96.1000), а бронза японкам (93.2000).

Зазначимо, що до цього українки виргали п`ять бронзових медалей.

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