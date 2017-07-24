Говоров на чемпіонаті світу здобув для України першу за десять років медаль

Український плавець Андрій Говоров фінішував третім у фіналі чемпіонату світу у Будапешті на дистанції 50 метрів батерфляєм.

Його результат - 22.84 с, інформує офіційний сайт Федерації плавання України.

Першим на цій дистанції був Бенджамін Проуд із Великобританії (22.75), другим приплив Ніколас Сантоз із Бразилії (22.79).

Андрій Хлопцов показав сьомий результат (23.31 с), повторивши свій же юніорський рекорд світу.

Зауважимо, що для Говорова це - перша медаль на чемпіонатах світу у кар'єрі.

Андрій також виграв першу для України медаль на чемпіонатах світу з плавання за останні 10 років.