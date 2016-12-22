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22.12.2016  12:57

Квітова зможе повернутися на корт не раніше, ніж через півроку

11-я ракетка світу Петра Квітова зможе повернутися на корт не раніше, ніж через півроку.

Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

Зазначається, що Петрі приписаний постільний режим протягом 14 днів.

Через 6-8 тижнів вона приступить до поступової реабілітації після операції. Якщо процес піде добре, то через три місяці Петра зможе взяти в руки ракетку.

Також зазначається, що кращий варіант - це повернення на корт через шість місяців, пише Хsport.

Як відомо, 20 грудня Петра Квітова була пограбована і поранена у власній квартирі.
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