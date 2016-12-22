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111 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]22.12.2016 12:57
Квітова зможе повернутися на корт не раніше, ніж через півроку
11-я ракетка світу Петра Квітова зможе повернутися на корт не раніше, ніж через півроку.
Про це повідомляє офіційний сайт WTA.
Зазначається, що Петрі приписаний постільний режим протягом 14 днів.
Через 6-8 тижнів вона приступить до поступової реабілітації після операції. Якщо процес піде добре, то через три місяці Петра зможе взяти в руки ракетку.
Також зазначається, що кращий варіант - це повернення на корт через шість місяців, пише Хsport.
Як відомо, 20 грудня Петра Квітова була пограбована і поранена у власній квартирі.
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