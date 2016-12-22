Призовий фонд Australian Open 2017 складе 36,2 млн доларів

Призовий фонд Відкритого чемпіонату Австралії 2017 року становитиме 50 млн австралійських доларів (36,2 млн доларів США).

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Перший турнір Grand Slam 2017 року відбудеться в Мельбурні з 16 по 29 січня.

У порівнянні з 2016 роком загальний призовий фонд зріс на 14%.

Переможці Відкритого чемпіонату Австралії в чоловічому і жіночому одиночних розрядах отримають по $ 2,68 млн, фіналісти - по $ 1,34 млн.

Гравці, які поступилися в першому колі Australian Open 2017 року, отримають по $ 36 тис, пише sapronov-tennis.org.