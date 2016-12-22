В основній сітці юніорського Australian Open заявлено 4 представники України

Була опублікована попередня заявка на Відкритий чемпіонат Австралії серед юніорів.

Основна сітка юнацького турніру стартує 21 січня.

17-річний донеччанин Нікіта Маштаков заявлений в основній сітці змагань юнаків.

16-річна одеситка Даяна Ястремська, 14-річна киянка Марта Костюк і 16-річна одеситка Олександра Андрєєва заявлені в основній сітці змагань дівчат.

Для Костюк та Андрєєвої це буде дебют на турнірах Grand Slam серед юніорів, передає sapronov-tennis.org.

Маштаков грав у кваліфікації Відкритого чемпіонату США серед серед юніорів, а Ястремська є фіналісткою юнацького Вімблдону-2016 в одиночному розряді та Відкритого чемпіонату Австралії-2016 у парному.