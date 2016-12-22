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22.12.2016
111 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]22.12.2016 18:20
В основній сітці юніорського Australian Open заявлено 4 представники України
Була опублікована попередня заявка на Відкритий чемпіонат Австралії серед юніорів.
Основна сітка юнацького турніру стартує 21 січня.
17-річний донеччанин Нікіта Маштаков заявлений в основній сітці змагань юнаків.
16-річна одеситка Даяна Ястремська, 14-річна киянка Марта Костюк і 16-річна одеситка Олександра Андрєєва заявлені в основній сітці змагань дівчат.
Для Костюк та Андрєєвої це буде дебют на турнірах Grand Slam серед юніорів, передає sapronov-tennis.org.
Маштаков грав у кваліфікації Відкритого чемпіонату США серед серед юніорів, а Ястремська є фіналісткою юнацького Вімблдону-2016 в одиночному розряді та Відкритого чемпіонату Австралії-2016 у парному.
|Даяна Ястремська
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