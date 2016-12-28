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Теніс. Світоліна, замість турніру Premier у Катарі, зіграє на Тайвані
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28.12.2016  11:18

Світоліна, замість турніру Premier у Катарі, зіграє на Тайвані

Еліна Світоліна пропустить змагання у Катарі, але виступить на турнірі на Тайвані.

Українка стала лідером "посіву" на змаганнях серії WTA International у Тайбеї.

У сезоні-2016 турнір був зіграний на кортах Гаосюн, а титул чемпіонки дістався Вінус Вільямс.

Раніше у своєму розкладі Світоліна була заявлена ​​на Premier у Досі (13-18 лютого), але тепер, як зазначено на офіційному сайті тенісистки, зіграє на Taiwan Open, який пройде з 28 січня по 5 лютого.

Чинна 14-та "ракетка" світу очолила "посів" на турнірі. Боротися за перемогу на Тайвані також будуть Каролін Гарсія, Анастасія Севастова, Елісон Ріск, Місакі Дої, Єлена Янкович та інші.

Наразі лідер українського тенісу готується до старту Premier у Брісбені, інформує "БТУ".

Нагадаємо, Світоліна заявило, що її мета - перевершити досягнення Андрія Медведєва.
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