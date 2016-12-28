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Теніс. Іванович оголосила про завершення кар'єри
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28.12.2016  20:25

Іванович оголосила про завершення кар'єри

Екс-перша ракетка світу чемпіонка Ролан Гаррос-2008 Ана Іванович оголосила про завершення кар'єри.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у мережі Facebook.

29-річна сербка - володарка 15 титулів рівня WTA, дворазова фіналістка турнірів Grand Slam, фіналістка Кубка Федерації і учасниця двох Олімпіад.

Своє рішення тенісистка пояснила хронічними фізичними проблемами, які більше не дозволяють їй виступати на високому рівні, пише Трибуна.
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