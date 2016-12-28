Останнє в розділі
156 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]28.12.2016 20:25
Іванович оголосила про завершення кар'єри
Екс-перша ракетка світу чемпіонка Ролан Гаррос-2008 Ана Іванович оголосила про завершення кар'єри.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у мережі Facebook.
29-річна сербка - володарка 15 титулів рівня WTA, дворазова фіналістка турнірів Grand Slam, фіналістка Кубка Федерації і учасниця двох Олімпіад.
Своє рішення тенісистка пояснила хронічними фізичними проблемами, які більше не дозволяють їй виступати на високому рівні, пише Трибуна.
— 0
|
24.09.2016
WTA Гуанчжоу. Цуренко здолала Янкович і виграла свій другий титул WTA. ФОТО + ВІДЕО
©2000-2016, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua