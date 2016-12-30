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15 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]30.12.2016 13:19
WTA Брісбен. Бондаренко і Козлова у кваліфікації стартували з перемог
Українські тенісистки Катерина Бондаренко і Катерина Козлова пробилися до другого раунду кваліфікації на турнірі WTA Premier у Брісбені (Австралія).
Козлова переграла Сару Томич з Австралії з рахунком - 6:4, 6:4.
Бондаренко виявилася сильнішою за Ребеку Шрамкову зі Словаччини - 7:5, 4:6, 7:6 (6).
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24.09.2016
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