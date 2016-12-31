Cвітоліна, Цуренко та Дологополов дізналися суперників в Брісбені

Українські тенісистки Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Олександр Долгополов стартують в основній сітці турніру у Брісбені, Австралія.

У першому раунді Світоліна, посіяна під 6 номером, зіграє з Монікою Пуйг з Пуерто-Рико, а Цуренко вийде проти італійки Роберти Вінчі.

У чоловічому турнірі Олександр Долгополов у першому колі зіграє екс-першою ракеткою світу іспанцем Рафаелем Надалем.