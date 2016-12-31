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30.12.2016
123 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]31.12.2016 09:16
Cвітоліна, Цуренко та Дологополов дізналися суперників в Брісбені
Українські тенісистки Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Олександр Долгополов стартують в основній сітці турніру у Брісбені, Австралія.
У першому раунді Світоліна, посіяна під 6 номером, зіграє з Монікою Пуйг з Пуерто-Рико, а Цуренко вийде проти італійки Роберти Вінчі.
У чоловічому турнірі Олександр Долгополов у першому колі зіграє екс-першою ракеткою світу іспанцем Рафаелем Надалем.
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24.09.2016
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