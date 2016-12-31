Останнє в розділі
103 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]31.12.2016 11:46
WTA Брісбен. Бондаренко та Козлова пробилися до фіналу кваліфікації
Українські теннсисистки Катерина Бондаренко і Катерина Козлова вийшли у фінал кваліфікації на турнірі в австралійському Брісбені.
У другому раунді кваліфікації Бондаренко легко переграла Еліцу Костову з Болгарії з рахунком 6:1 та 7:5.
За путівку в основну сітку Бондаренко гратиме з американською тенісисткою Айжей Мухаммад.
Козлова у другому колі кваліфікації розгромила американку Сачію Віккері - 6:3, 6:1. Наступною суперницею українки стане також американка Бетані Маттек-Сендс.
— 0
|
24.09.2016
WTA Гуанчжоу. Цуренко здолала Янкович і виграла свій другий титул WTA. ФОТО + ВІДЕО
©2000-2016, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua