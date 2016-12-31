WTA Брісбен. Бондаренко та Козлова пробилися до фіналу кваліфікації

Українські теннсисистки Катерина Бондаренко і Катерина Козлова вийшли у фінал кваліфікації на турнірі в австралійському Брісбені.

У другому раунді кваліфікації Бондаренко легко переграла Еліцу Костову з Болгарії з рахунком 6:1 та 7:5.

За путівку в основну сітку Бондаренко гратиме з американською тенісисткою Айжей Мухаммад.

Козлова у другому колі кваліфікації розгромила американку Сачію Віккері - 6:3, 6:1. Наступною суперницею українки стане також американка Бетані Маттек-Сендс.