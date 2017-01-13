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68 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]13.01.2017 11:22
WTA Гобарт. Савчук вийшла у фінал парного розряду
Ольга Савчук вийшла у фінал парного розряду на турнірі серії WTA, який наразі проходить в Астралії.
У півфіналі українсько-румунський дует Савчук / Олару переграв люксембурзько-латвійську пару Мінелла / Севастова.
Нагадаємо, в одиночному розряді Леся Цуренко знялася в 1/2 фіналу змагань через проблеми зі здоров'ям.
Hobart International
WTA International
Жіночий турнір в Гобарті, Австралія
Призовий фонд – 226 750 доларів
Парний розряд
Півфінал
Ольга Савчук / Олару (Україна / Румунія) - Мінелла / Севастова (Люексембург / Латвія) - 6:4, 6:2
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