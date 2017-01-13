WTA Гобарт. Савчук вийшла у фінал парного розряду

Ольга Савчук вийшла у фінал парного розряду на турнірі серії WTA, який наразі проходить в Астралії.

У півфіналі українсько-румунський дует Савчук / Олару переграв люксембурзько-латвійську пару Мінелла / Севастова.

Нагадаємо, в одиночному розряді Леся Цуренко знялася в 1/2 фіналу змагань через проблеми зі здоров'ям.

Hobart International

WTA International

Жіночий турнір в Гобарті, Австралія

Призовий фонд – 226 750 доларів

Парний розряд

Півфінал

Ольга Савчук / Олару (Україна / Румунія) - Мінелла / Севастова (Люексембург / Латвія) - 6:4, 6:2