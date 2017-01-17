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132 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]17.01.2017 21:22
Australian Open. Українці отримали суперників у парних розрядах
Відбулося жеребкування змагань у парному розряді на Відкритому чемпіонаті Австралії-2017.
У парному розряді зіграють 5 преставників України, передає sapronov-tennis.org.
Чоловічий парний розряд
Олександр Долгополов (Україна) / Г. Мельцер (Австрія) - Ф. Лопес / М. Лопес (Іспанія, 5)
Жіночий парний розряд
Людмила Кіченок / Надія Кіченок (Україна) - Барті / Дельаква (Австралія)
Катерина Бондаренко (Україна) / Остапенко (Латвія) - Голубич (Швейцарія) / Кр. Плішкова (Чехія)
Ольга Савчук (Україна) / Олару (Румунія) - Осака (Японія) / Пуїг (Пуерто-Ріко)
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