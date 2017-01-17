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Теніс. Australian Open. Українці отримали суперників у парних розрядах
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132 перегляди Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
17.01.2017  21:22

Australian Open. Українці отримали суперників у парних розрядах

Відбулося жеребкування змагань у парному розряді на Відкритому чемпіонаті Австралії-2017.

У парному розряді зіграють 5 преставників України, передає sapronov-tennis.org.

Чоловічий парний розряд

Олександр Долгополов (Україна) / Г. Мельцер (Австрія) - Ф. Лопес / М. Лопес (Іспанія, 5)

Жіночий парний розряд

Людмила Кіченок / Надія Кіченок (Україна) - Барті / Дельаква (Австралія)

Катерина Бондаренко (Україна) / Остапенко (Латвія) - Голубич (Швейцарія) / Кр. Плішкова (Чехія)

Ольга Савчук (Україна) / Олару (Румунія) - Осака (Японія) / Пуїг (Пуерто-Ріко)

 
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