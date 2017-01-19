Американський коментатор порівняв Вінус Вільямс з горилою

Коментатор Дуг Адлер видав сумнівну репліку під час матчу другого кола Australian Open між Вільямс-старшою та швейцаркою Стефані Фогель.

"Вона не потрапила першим м'ячем, і Вінус постає у всій своїй красі. Ви бачите, як Вінус захоплює контроль і включає ефект горили. Енергійно", - сказав він у прямому ефірі.

Телеканал ESPN утримався від коментарів, передає Eurosport.

Нагадаємо, глава Федерації тенісу Росії Шаміль Тарпіщев був відсторонений на рік від будь-якої діяльності й оштрафований на 25 тисяч доларів за те, що назвав Серену та Венус Вільямс "братами".