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677 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]19.01.2017 19:48
Американський коментатор порівняв Вінус Вільямс з горилою
Коментатор Дуг Адлер видав сумнівну репліку під час матчу другого кола Australian Open між Вільямс-старшою та швейцаркою Стефані Фогель.
"Вона не потрапила першим м'ячем, і Вінус постає у всій своїй красі. Ви бачите, як Вінус захоплює контроль і включає ефект горили. Енергійно", - сказав він у прямому ефірі.
Телеканал ESPN утримався від коментарів, передає Eurosport.
Нагадаємо, глава Федерації тенісу Росії Шаміль Тарпіщев був відсторонений на рік від будь-якої діяльності й оштрафований на 25 тисяч доларів за те, що назвав Серену та Венус Вільямс "братами".
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