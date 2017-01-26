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26.01.2017  14:20

Australian Open. Федерер дотиснув Вавринку та вийшов у фінал

На Australian Open-2017 визначився перший фіналіст у чоловічому одиночному розряді.

Путівку у фінал між собою розіграли Стен Вавринка та Роджер Федерер.

У тривалому та важкому п'ятисетовому протистоянні перемогу здобув швейцарець.

В іншому півфіналі зіграють Рафаель Надаль і Григор Димитров.

Australian Open-2017

Grand Slam

Чоловічий тенісний турнір у Мельбурні, Австралія

Призовий фонд - A$ 22 624 000

Півфінал

Роджер Федерер (Швейцарія, 17) - Стен Вавринка (Швейцарія, 4) - 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3

Нагадаємо, Олександр Длгополов у другому раунді поступився Гаелю Монісу.
Коментарі
 — 1
Oleg Bugaets _ 26.01.2017 14:30
вітання ветерану!
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