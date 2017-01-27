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27.01.2017  07:43

Українка Костюк вийшла у фінал юніорського Australian Open

14-річна українська тенісистка Марта Костюк вийшла в фінал юніорського турніру Australian Open-2017.

У півфіналі Костюк у двох сетах завдала поразки 17-річній представниці Росії Єлизаветі Рибакіній.

Нагадаємо, у чвертьфіналі українка перемогла 16-річну представницю Тайваню Еньшуо Ліан з рахунком 6:3, 6:1.

Australian Open

Юніорський турнірі у Мельбурні, Австралія

Одиночний розряд

Дівчата

Півфінал

Марта Костюк (Україна, 11) - Єлизавета Рибакіна (Росія, 16) - 6:1, 7:5

Марта Костюк. Світлина sapronov-tennis.org
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