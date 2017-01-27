Останнє в розділі
504 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]27.01.2017 07:43
Українка Костюк вийшла у фінал юніорського Australian Open
14-річна українська тенісистка Марта Костюк вийшла в фінал юніорського турніру Australian Open-2017.
У півфіналі Костюк у двох сетах завдала поразки 17-річній представниці Росії Єлизаветі Рибакіній.
Нагадаємо, у чвертьфіналі українка перемогла 16-річну представницю Тайваню Еньшуо Ліан з рахунком 6:3, 6:1.
Australian Open
Юніорський турнірі у Мельбурні, Австралія
Одиночний розряд
Дівчата
Півфінал
Марта Костюк (Україна, 11) - Єлизавета Рибакіна (Росія, 16) - 6:1, 7:5
|Марта Костюк. Світлина sapronov-tennis.org
— 0
Читай також
|
24.09.2016
WTA Гуанчжоу. Цуренко здолала Янкович і виграла свій другий титул WTA. ФОТО + ВІДЕО
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua