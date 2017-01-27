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30 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]27.01.2017 09:53
Australian Open. Світоліна не змогла пробитися у фінал в міксті
Еліна Світоліна завершила свої виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії.
Україно-австралійський дует Світоліна/Гуччіоне не зміг вийти у фінал, програвши у півфіналі американсько-колумбійської парі Спірс / Кабал.
Як відомо, в одиночному розряді у третьому колі Світоліна поступилася в трьох сетах росіянці Анастасії Павлюченковій.
Australian Open-2017
Grand Slam
Жіночий тенісний турнір у Мельбурні, Австралія
Призовий фонд - A$ 22 624 000
Мікст
Півфінал
Спірс / Кабал (США / Колумбія) - Еліна Світоліна / Гуччіоне (Україна / Австралія) - 7:6 (1), 6:2
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