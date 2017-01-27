Останнє в розділі
246 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]27.01.2017 15:46
Australian Open. Другим фіналістом чоловічого турніру став Надаль
На Australian Open-2017 визначився другий фіналіст у чоловічому одиночному розряді.
Другу путівку у фінал між собою розіграли Рафаель Надаль і Григор Димитров.
У впертій п'ятисетовій боротьбі у вирішальний момент нерви виявилися сильнішими в іспанця.
Нагадаємо, першим фіналістом став Роджер Федерер.
Australian Open-2017
Grand Slam
Чоловічий тенісний турнір у Мельбурні, Австралія
Призовий фонд - A$ 22 624 000
Півфінал
Рафаель Надаль (Іспанія, 9) - Григор Димитров (Болгарія, 15) - 6:3, 5:7, 7:6(5), 6:7(4), 6:4
Нагадаємо, Олександр Долгополов у другому раунді поступився Гаелю Монісу.
— 0
Читай також
|
24.09.2016
WTA Гуанчжоу. Цуренко здолала Янкович і виграла свій другий титул WTA. ФОТО + ВІДЕО
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua