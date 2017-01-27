Australian Open. Другим фіналістом чоловічого турніру став Надаль

На Australian Open-2017 визначився другий фіналіст у чоловічому одиночному розряді.

Другу путівку у фінал між собою розіграли Рафаель Надаль і Григор Димитров.

У впертій п'ятисетовій боротьбі у вирішальний момент нерви виявилися сильнішими в іспанця.

Нагадаємо, першим фіналістом став Роджер Федерер.

Australian Open-2017

Grand Slam

Чоловічий тенісний турнір у Мельбурні, Австралія

Призовий фонд - A$ 22 624 000



Півфінал

Рафаель Надаль (Іспанія, 9) - Григор Димитров (Болгарія, 15) - 6:3, 5:7, 7:6(5), 6:7(4), 6:4



Нагадаємо, Олександр Долгополов у другому раунді поступився Гаелю Монісу.