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27.01.2017  15:46

Australian Open. Другим фіналістом чоловічого турніру став Надаль

На Australian Open-2017 визначився другий фіналіст у чоловічому одиночному розряді.

Другу путівку у фінал між собою розіграли Рафаель Надаль і Григор Димитров.

У впертій п'ятисетовій боротьбі у вирішальний момент нерви виявилися сильнішими в іспанця.

Нагадаємо, першим фіналістом став Роджер Федерер.

Australian Open-2017

Grand Slam

Чоловічий тенісний турнір у Мельбурні, Австралія

Призовий фонд - A$ 22 624 000

Півфінал

Рафаель Надаль (Іспанія, 9) - Григор Димитров (Болгарія, 15) - 6:3, 5:7, 7:6(5), 6:7(4), 6:4

Нагадаємо, Олександр Долгополов у другому раунді поступився Гаелю Монісу.
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