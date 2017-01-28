Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Теніс
ФутболФутболБіатлонБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Серена Вільямс перемогла свою сестру в фіналі Australian Open
14-річна українка Костюк виграла юніорський Australian Open. ФОТО + ВІДЕО
Australian Open. Другим фіналістом чоловічого турніру став Надаль
Australian Open. Маттек-Сендс і Шафаржова виграли парний титул
Australian Open. Світоліна не змогла пробитися у фінал в міксті

Українка Костюк вийшла у фінал юніорського Australian Open

27.01 07:43
 


Новини
13:53
Олімпіада. У лютому Асоціація зимових видів спорту обговорить доповідь Макларена з WADA
13:33
Футбол. Шаблій: Розмовляємо з Анжи про можливу оренду Будківського
13:06
Футбол. Віце-президент Леха: Переговори з Динамо щодо Кадара проходять важко
12:51
Футбол. Офіційно. Сталь підписала бразильського півзахисника Леандро Да Сілву
12:33
Футбол. Карпати візьмуть аргентинського захисника Паса в оренду на півроку
12:17
Біатлон. Кубок IBU. Дудченко виборов "бронзу" у спринті в Поклюці, Цебринський - 4-й
12:06
Теніс. Серена Вільямс перемогла свою сестру в фіналі Australian Open
11:50
Футбол. Білоруський захисник Луцевич не підійшов Олександрії
11:38
Біатлон. ЧЄ-2017. У гонці переслідування Жирний фінішував 15-м, Ткаленко не стартував
11:08
ЧС-2018. Матч відбору Україна-Туреччина може пройти в Харкові
Усі новини
3959 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 2 ]
28.01.2017  09:05

14-річна українка Костюк виграла юніорський Australian Open. ФОТО + ВІДЕО

14-річна українська тенісистка Марта Костюк виграла одиночний титул юніорського турніру Australian Open-2017.

У фіналі Марта в напруженій боротьбі взяла гору над чемпіонкою юніорського Ролан Гаррос-2016 швейцаркою Ребекою Масаровою.

Всього за матч Костюк зробила 4 ейси і допустила 3 подвійні помилки.

Українка 8 разів брала подачу суперниці, яка у свою чергу взяла 7.

Таким чином, Костюк стала четвертою представницею України, якій вдалося перемогти на турнірі Grand Slam серед юніорів і першою, кому підкорився Australian Open.

У першому раунді Костюк перемогла представницю Індії, у другому японську тенісистку, у третьому раунді завдала поразки британській тенісистці Джоді Беррадж.

У чвертьфіналі українка перемогла 16-річну представницю Тайваню Еньшуо Ліан, а у півфіналі була бита 17-річна росіянка Єлизавета Рибакіна.

Як зазначає sapronov-tennis.org, Марта Костюк стала наймолодшою з українок, яка виграла титул на юнацькому Шоломі. Андрію Медведєву було 16 років, коли він виграв Ролан Гаррос (1991), Катерині Бондаренко було 17, коли вона перемогла на Вімблдоні (2004) і Еліні Світоліній було 15, коли вона здобула перемогу на Ролан Гаррос.

Australian Open

Юніорський турнір у Мельбурні, Австралія

Одиночний розряд

Дівчата

Фінал

Марта Костюк (Україна, 11) - Ребека Масарова (Швейцарія) - 7:5, 1:6, 6:4


1 2 3 4 5 6 7 8 9
Коментарі
 — 2
Oleg Bugaets _ 28.01.2017 13:21
просто блискуче!!!
Відповісти | З цитатою
Vasyl Fedorko _ 28.01.2017 10:34
Перемога в 14 на Ґранд Слем і перемога переконлива. Браво Марта! А твій післяматчевий виступ англійською з вкрапленням "Слава Україні" і відповіддь сектора фанів "Героям слава" - це просто фангтастика! Браво!!!
Відповісти | З цитатою
Усі коментарі
Читай також
Українка Костюк вийшла у фінал юніорського Australian Open
Українка Костюк пробилася до півфіналу юніорського Australian Open
Australian Open. Костюк вийшла у чвертьфінал юніорського турніру

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
24.09.2016

WTA Гуанчжоу. Цуренко здолала Янкович і виграла свій другий титул WTA. ФОТО + ВІДЕО
Це - другий титул WTA у професійній кар'єрі Цуренко.
Переможні виступи Зарицької, Страхової та Вашешнікова. Огляд турнірів ITF за липень
Сергій Стаховський: Сподіваюся, з четвертого разу ми "достукаємося" у Світову групу
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Футбол   |   Біатлон   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter