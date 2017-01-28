14-річна українка Костюк виграла юніорський Australian Open. ФОТО + ВІДЕО
14-річна українська тенісистка Марта Костюк виграла одиночний титул юніорського турніру Australian Open-2017.
У фіналі Марта в напруженій боротьбі взяла гору над чемпіонкою юніорського Ролан Гаррос-2016 швейцаркою Ребекою Масаровою.
Всього за матч Костюк зробила 4 ейси і допустила 3 подвійні помилки.
Українка 8 разів брала подачу суперниці, яка у свою чергу взяла 7.
Таким чином, Костюк стала четвертою представницею України, якій вдалося перемогти на турнірі Grand Slam серед юніорів і першою, кому підкорився Australian Open.
У першому раунді Костюк перемогла представницю Індії, у другому японську тенісистку, у третьому раунді завдала поразки британській тенісистці Джоді Беррадж.
У чвертьфіналі українка перемогла 16-річну представницю Тайваню Еньшуо Ліан, а у півфіналі була бита 17-річна росіянка Єлизавета Рибакіна.
Як зазначає sapronov-tennis.org, Марта Костюк стала наймолодшою з українок, яка виграла титул на юнацькому Шоломі. Андрію Медведєву було 16 років, коли він виграв Ролан Гаррос (1991), Катерині Бондаренко було 17, коли вона перемогла на Вімблдоні (2004) і Еліні Світоліній було 15, коли вона здобула перемогу на Ролан Гаррос.
Australian Open
Юніорський турнір у Мельбурні, Австралія
Одиночний розряд
Дівчата
Фінал
Марта Костюк (Україна, 11) - Ребека Масарова (Швейцарія) - 7:5, 1:6, 6:4
Congratulations to our #AusOpen 2017 Girls' Singles champion @marta_kostyuk! 🎾🏆👏 pic.twitter.com/gPslwFxtS0— #AusOpen (@AustralianOpen) 28 січня 2017 р.
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