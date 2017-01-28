14-річна українка Костюк виграла юніорський Australian Open. ФОТО + ВІДЕО

14-річна українська тенісистка Марта Костюк виграла одиночний титул юніорського турніру Australian Open-2017.

У фіналі Марта в напруженій боротьбі взяла гору над чемпіонкою юніорського Ролан Гаррос-2016 швейцаркою Ребекою Масаровою.

Всього за матч Костюк зробила 4 ейси і допустила 3 подвійні помилки.

Українка 8 разів брала подачу суперниці, яка у свою чергу взяла 7.

Таким чином, Костюк стала четвертою представницею України, якій вдалося перемогти на турнірі Grand Slam серед юніорів і першою, кому підкорився Australian Open.

У першому раунді Костюк перемогла представницю Індії, у другому японську тенісистку, у третьому раунді завдала поразки британській тенісистці Джоді Беррадж.

У чвертьфіналі українка перемогла 16-річну представницю Тайваню Еньшуо Ліан, а у півфіналі була бита 17-річна росіянка Єлизавета Рибакіна.

Як зазначає sapronov-tennis.org, Марта Костюк стала наймолодшою з українок, яка виграла титул на юнацькому Шоломі. Андрію Медведєву було 16 років, коли він виграв Ролан Гаррос (1991), Катерині Бондаренко було 17, коли вона перемогла на Вімблдоні (2004) і Еліні Світоліній було 15, коли вона здобула перемогу на Ролан Гаррос.

Australian Open

Юніорський турнір у Мельбурні, Австралія

Одиночний розряд

Дівчата

Фінал

Марта Костюк (Україна, 11) - Ребека Масарова (Швейцарія) - 7:5, 1:6, 6:4