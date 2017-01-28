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Українка Костюк вийшла у фінал юніорського Australian Open

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111 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
28.01.2017  12:06

Серена Вільямс перемогла свою сестру в фіналі Australian Open

Серена Вільямс стала переможницею жіночого одиночного розряду Australian Open.

У фіналі вона у двох сетах перемогла свою старшу сестру Вінус Вільямс.

Це вже 23-й титул на турнірах Великого Шолома для Серени Вільямс.

Нагадаємо, у парному розряді переміг американсько-чеський дует Бетані Маттек-Сендс і Люсі Шафаржова.

Як відомо, 14-річна українська тенісистка Марта Костюк виборола одиночний титул юніорського турніру.

У чоловіків одиночний титул між собою розіграють Рафаель Надаль та Роджер Федерер.

Australian Open-2017

Grand Slam

Жіночий тенісний турнір у Мельбурні, Австралія

Призовий фонд - A$ 22 624 000

Одиночний розряд

Фінал

Серена Вільямс (США) - Вінус Вільямс (США) - 6:4, 6:4
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