Серена Вільямс перемогла свою сестру в фіналі Australian Open
Серена Вільямс стала переможницею жіночого одиночного розряду Australian Open.
У фіналі вона у двох сетах перемогла свою старшу сестру Вінус Вільямс.
Це вже 23-й титул на турнірах Великого Шолома для Серени Вільямс.
Нагадаємо, у парному розряді переміг американсько-чеський дует Бетані Маттек-Сендс і Люсі Шафаржова.
Як відомо, 14-річна українська тенісистка Марта Костюк виборола одиночний титул юніорського турніру.
У чоловіків одиночний титул між собою розіграють Рафаель Надаль та Роджер Федерер.
Australian Open-2017
Grand Slam
Жіночий тенісний турнір у Мельбурні, Австралія
Призовий фонд - A$ 22 624 000
Одиночний розряд
Фінал
Серена Вільямс (США) - Вінус Вільямс (США) - 6:4, 6:4
.@SerenaWilliams captures record 23rd Grand Slam title at @AustralianOpen!— WTA (@WTA) 28 января 2017 г.
Defeats Venus 6-4, 6-4! #MakeHistory #AusOpen pic.twitter.com/khMOPajHWc
SHE’S DONE IT! No. 23@serenawilliams is your #AusOpen 2017 women’s singles champion. 🏆 pic.twitter.com/LC6fpWi3Ik— #AusOpen (@AustralianOpen) 28 января 2017 г.
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