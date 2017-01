Серена Вільямс перемогла свою сестру в фіналі Australian Open

Серена Вільямс стала переможницею жіночого одиночного розряду Australian Open.

У фіналі вона у двох сетах перемогла свою старшу сестру Вінус Вільямс.

Це вже 23-й титул на турнірах Великого Шолома для Серени Вільямс.

Нагадаємо, у парному розряді переміг американсько-чеський дует Бетані Маттек-Сендс і Люсі Шафаржова.

Як відомо, 14-річна українська тенісистка Марта Костюк виборола одиночний титул юніорського турніру.

У чоловіків одиночний титул між собою розіграють Рафаель Надаль та Роджер Федерер.

Australian Open-2017

Grand Slam

Жіночий тенісний турнір у Мельбурні, Австралія

Призовий фонд - A$ 22 624 000

Одиночний розряд

Фінал

Серена Вільямс (США) - Вінус Вільямс (США) - 6:4, 6:4

