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29.01.2017  10:36

Australian Open. У міксті титул виграли кривдники Світоліної

Американка Ебігейл Спірс і колумбієць Хуан-Себастьян Кабаль в фіналу Australian Open в міксті перемогли індіанку Саню Мірзу і хорвата івана Додіга.

Нагадаємо, що Спірс та Кабаль у півфіналі здолали пару Світоліна/Гуччіоне.

Australian Open-2017

Grand Slam

Жіночий тенісний турнір у Мельбурні, Австралія

Призовий фонд - A$ 22 624 000

Одиночний розряд

Фінал

Ебігейл Спірс/Хуан-Себастьян Кабаль (CША/Колумбія) - Саня Мірза/Івана Додіг (Індія/Хорватія) 6:2, 6:4.
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