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74 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]29.01.2017 10:36
Australian Open. У міксті титул виграли кривдники Світоліної
Американка Ебігейл Спірс і колумбієць Хуан-Себастьян Кабаль в фіналу Australian Open в міксті перемогли індіанку Саню Мірзу і хорвата івана Додіга.
Нагадаємо, що Спірс та Кабаль у півфіналі здолали пару Світоліна/Гуччіоне.
Australian Open-2017
Grand Slam
Жіночий тенісний турнір у Мельбурні, Австралія
Призовий фонд - A$ 22 624 000
Одиночний розряд
Фінал
Ебігейл Спірс/Хуан-Себастьян Кабаль (CША/Колумбія) - Саня Мірза/Івана Додіг (Індія/Хорватія) 6:2, 6:4.
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