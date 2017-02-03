Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Теніс
ФутболБіатлонБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Челленджер Кемпер. Стаховський зупинився у чвертьфіналі
WTA Тайвань. Світоліна - у півфіналі
Челленджер Кемпер. Стаховський вийшов у чвертьфінал
Тайвань WTA. Світоліна пробилася до чвертьфіналу
Кубок Федерації. Україна й Австралія назвали попередні склади
Челленджер Даллас. Молчанов вилетів вже у першому раунді "одинака"


Новини
21:44
Футбол. Едмар може продовжити кар'єру в США
21:39
Теніс. Челленджер Кемпер. Стаховський зупинився у чвертьфіналі
21:30
Футбол. Шахтар вніс Бланко Лещука, Азеведо і Алана Патріка в заявку на Лігу Європи
21:04
Футбол. Екс-гравець Шахтаря може перейти в Панатінаїкос
20:35
Футбол. Троє українців поїхали на перегляд до Білорусі
20:30
Футбол. Шахтар розгромив Ольборг
20:00
Футбол. Олімпік підписав захисника "молодіжки" Чорноморця
19:45
Футбол. Зоря запланувала спаринг із загребським Динамо
19:17
Хокей. Витязь підписав Большакова
19:02
Футбол. Олександрія перегляне двох новачків
Усі новини
28 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
03.02.2017  21:39

Челленджер Кемпер. Стаховський зупинився у чвертьфіналі

Український тенісист Сергій Стаховський зазнав поразки у чвертьфіналі турніру серії ATP Челленджер, який наразі проходить у Франції.

Як відомо, у другому раунді український тенісист у трьох сетах переміг представника Іспанії Енріке Лопеса-Переса.

Челленджер

Чоловічий тенісний турнір у Кемпері, Франція

Призовий фонд - € 43 000 + H

Чвертьфінал

Петер Гойовчик (Німеччина, 8) - Сергій Стаховський (Україна, 3) 7:5, 7:6
Коментарі
 — 0
Читай також
Челленджер Кемпер. Стаховський вийшов у чвертьфінал
Челленджер Кемпер. Стаховський вийшов у другий раунд

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
28.01.2017

14-річна українка Костюк виграла юніорський Australian Open. ФОТО + ВІДЕО
Костюк стала першою представницею України, якій підкорився юніорський Australian Open
WTA Гуанчжоу. Цуренко здолала Янкович і виграла свій другий титул WTA. ФОТО + ВІДЕО
Переможні виступи Зарицької, Страхової та Вашешнікова. Огляд турнірів ITF за липень
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Біатлон   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter