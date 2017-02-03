Останнє в розділі
Футбол. Шахтар розгромив Ольборг
28 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]03.02.2017 21:39
Челленджер Кемпер. Стаховський зупинився у чвертьфіналі
Український тенісист Сергій Стаховський зазнав поразки у чвертьфіналі турніру серії ATP Челленджер, який наразі проходить у Франції.
Як відомо, у другому раунді український тенісист у трьох сетах переміг представника Іспанії Енріке Лопеса-Переса.
Челленджер
Чоловічий тенісний турнір у Кемпері, Франція
Призовий фонд - € 43 000 + H
Чвертьфінал
Петер Гойовчик (Німеччина, 8) - Сергій Стаховський (Україна, 3) 7:5, 7:6
— 0
Читай також
|
28.01.2017
14-річна українка Костюк виграла юніорський Australian Open. ФОТО + ВІДЕО
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua