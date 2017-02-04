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177 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]04.02.2017 12:32
WTA Тайвань. Світоліна впевнено вийшла у фінал
Еліна Світоліна вийшла у фінал турніру серії WTA International, який наразі проходить у Тайвані.
У півфіналі перша "ракетка" України у двох сетах переконливо перемогла представницю Люксембургу Менді Мінеллі.
За титул Світоліна побореться з представницею Китаю Пен Шуай.
Taiwan Open
WTA International
Жіночий тенісний турнір у Тайбеї, Тайвань
Призовий фонд - $ 226 750
Півфінал
Еліна Світоліна (Україна, 1) - Менді Мінеллі (Люксембург) - 6:3, 6:2
.@ElinaSvitolina races past Minella 6-3, 6-2!— WTA (@WTA) 4 февраля 2017 г.
Sets @WTA_Taiwan_Open Final vs Peng Shuai! pic.twitter.com/y33pIzY4EY
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