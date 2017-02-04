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04.02.2017  12:32

WTA Тайвань. Світоліна впевнено вийшла у фінал

Еліна Світоліна вийшла у фінал турніру серії WTA International, який наразі проходить у Тайвані.

У півфіналі перша "ракетка" України у двох сетах переконливо перемогла представницю Люксембургу Менді Мінеллі.

За титул Світоліна побореться з представницею Китаю Пен Шуай.

Taiwan Open

WTA International

Жіночий тенісний турнір у Тайбеї, Тайвань

Призовий фонд - $ 226 750

Півфінал

Еліна Світоліна (Україна, 1) - Менді Мінеллі (Люксембург) - 6:3, 6:2
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