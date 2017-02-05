Еліна Світоліна виграла свій п'ятий титул WTA у Тайбеї. ВІДЕО
Еліна Світоліна стала тріумфаторкою турніру серії WTA International на Тайвані.
У фіналі перша "ракетка" України впевнено розібралася з китаянкою Пен Шуай.
Для перемоги Еліні вистачило 1 години 8 хвилин, віддавши за цей час суперниці п'ять геймів. На рахунку Світліної шість ейсів.
Як зазначає sapronov-tennis.org, це - п'ятий одиночний титул WTA у професійній кар'єрі українки.
На її рахунку також перемоги на турнірах у Баку (2013. 2014), Марракеші (2015) і Куала-Лумпур (2016).
Світоліна побила рекорд Наталії Медведєвої за кількістю одиночних титулів на турнірах WTA: на рахунку Медведєвої - 4 одиночних титули.
Taiwan Open
WTA International
Жіночий тенісний турнір у Тайбеї, Тайвань
Призовий фонд - $ 226 750
Фінал
Еліна Світоліна (Україна, 1) - Пен Шуай (Китай) - 6:3, 6:2
Top Seed @ElinaSvitolina captures @WTA_Taiwan_Open title!— WTA (@WTA) 5 лютого 2017 р.
Defeats Shuai 6-3, 6-2! pic.twitter.com/4x20X1H1QR
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28.01.2017
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