Еліна Світоліна виграла свій п'ятий титул WTA у Тайбеї. ВІДЕО

Еліна Світоліна стала тріумфаторкою турніру серії WTA International на Тайвані.

У фіналі перша "ракетка" України впевнено розібралася з китаянкою Пен Шуай.

Для перемоги Еліні вистачило 1 години 8 хвилин, віддавши за цей час суперниці п'ять геймів. На рахунку Світліної шість ейсів.

Як зазначає sapronov-tennis.org, це - п'ятий одиночний титул WTA у професійній кар'єрі українки.

На її рахунку також перемоги на турнірах у Баку (2013. 2014), Марракеші (2015) і Куала-Лумпур (2016).

Світоліна побила рекорд Наталії Медведєвої за кількістю одиночних титулів на турнірах WTA: на рахунку Медведєвої - 4 одиночних титули.

Taiwan Open

WTA International

Жіночий тенісний турнір у Тайбеї, Тайвань

Призовий фонд - $ 226 750



Фінал

Еліна Світоліна (Україна, 1) - Пен Шуай (Китай) - 6:3, 6:2

