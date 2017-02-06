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328 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]06.02.2017 09:39
Рейтинг WTA. Світоліна зберегла 13-у позицію
За підсумками ігрового тижня Еліна Світоліна зберегла 13-у позицію в рейтингу WTA.
Як відомо, напередодні Світоліна виграла свій п'ятий титул WTA у Тайбеї.
Рейтинг WTA
Станом на 6 лютого
1 (1). Серена Вільямс (США) 7780
2 (2). Анжелік Кербер (Німеччина) 7115
3 (3). Кароліна Плішкова (Чехія) 5270
4 (4). Сімона Халеп (Румунія) 5172
5 (5). Домініка Цибулкова (Словаччина) 5070
6 (6). Агнешка Радванська (Польща) 4915
7 (7). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) 4720
8 (8). Свєтлана Кузнєцова (Росія) 3915
9 (9). Медісон Кіз (США) 3897
10 (10). Йоханна Конта (Великобританія) 3705
...13 (13). Еліна Світоліна (Україна) 3050
...54 (54). Леся Цуренко (Україна) 1095
...82 (81). Катерина Бондаренко (Україна) 770
...99 (99). Катерина Козлова (Україна) 650
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