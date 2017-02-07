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16 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]07.02.2017 14:45
ATP Монпельє. Марченко вийшов у другий раунд
Ілля Марченко вийшов у другий раунд турніру серії ATP, який розпочався у французькому Монпельє.
У стартовому матчі український тенісист у двох сетах переміг представника Франції Квентіна Халіса.
Open Sud de France
ATP World Tour 250
Чоловічий тенісний турнір у Монпельє, Франція
Призовий фонд - € 540,310
Перший раунд
Ілля Марченко (Укаїна) - Квентін Халіс (Франція) - 6:4, 6:4
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05.02.2017
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