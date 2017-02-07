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07.02.2017  14:45

ATP Монпельє. Марченко вийшов у другий раунд

Ілля Марченко вийшов у другий раунд турніру серії ATP, який розпочався у французькому Монпельє.

У стартовому матчі український тенісист у двох сетах переміг представника Франції Квентіна Халіса.

Open Sud de France

ATP World Tour 250

Чоловічий тенісний турнір у Монпельє, Франція

Призовий фонд - € 540,310

Перший раунд

Ілля Марченко (Укаїна) - Квентін Халіс (Франція) - 6:4, 6:4
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