Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Теніс
ФутболБіатлонБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Челленджер Будапешт. Стаховський зачохлив ракетку вже у першому раунді
ATP Монпельє. Марченко вийшов у другий раунд
Рейтинг WTA. Світоліна зберегла 13-у позицію
Кубок Девіса. Збірна України зіграє з Португалією 7-9 квітня у гостях
WTA Тайвань. Світоліна впевнено вийшла у фінал
Челленджер Даллас. Молчанов не зміг вийти у фінал парного розряду


Новини
17:13
Теніс. Челленджер Будапешт. Стаховський зачохлив ракетку вже у першому раунді
16:59
Футбол. Офіційно. Дніпро позбавлений 6 очок за борг перед Даніло
16:52
Футбол. Рафаїлов: Всі папери по справі проти Чорноморця передані до суду
16:35
Футбол. Офіційної домовленості між ФК Сталь і Дніпро-Ареною поки немає
16:15
Баскетбол. Мурзін: Збираюся в Іспанію і США переговорити з потенційними збірниками
15:53
Футбол. Капітан Зорі відправиться в Італію на медичне обстеження
15:33
Футбол. Екс-форвард Дніпра продовжить кар'єру в Китаї
15:13
Лижі. FIS відхилила апеляції російських лижників на відсторонення від змагань
15:02
Футбол. Прем'єр-ліга затвердила графік заявки команд на другу частину сезону
14:45
Теніс. ATP Монпельє. Марченко вийшов у другий раунд
Усі новини
11 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
07.02.2017  17:13

Челленджер Будапешт. Стаховський зачохлив ракетку вже у першому раунді

Сергій Стаховський не зміг подолати перший рауд турніру серії Челленджер, який стартував у Будапешті.

У першому раунді український тенісист поступився представнику Словенії Блажу Кавчичу.

Челленджер

Чоловічий тенісний турнір у Будапешті, Угорщина

Призовий фонд - € 64,000

Перший раунд

Блаж Кавчич (Словенія) - Сергій Стаховський (Україна, 2) - 3:6, 6:3, 6:4
Коментарі
 — 0

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
05.02.2017

Еліна Світоліна виграла свій п'ятий титул WTA у Тайбеї. ФОТО + ВІДЕО
Світоліна побила рекорд Наталії Медведєвої.
14-річна українка Костюк виграла юніорський Australian Open. ФОТО + ВІДЕО
WTA Гуанчжоу. Цуренко здолала Янкович і виграла свій другий титул WTA. ФОТО + ВІДЕО
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Біатлон   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter