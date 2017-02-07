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11 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]07.02.2017 17:13
Челленджер Будапешт. Стаховський зачохлив ракетку вже у першому раунді
Сергій Стаховський не зміг подолати перший рауд турніру серії Челленджер, який стартував у Будапешті.
У першому раунді український тенісист поступився представнику Словенії Блажу Кавчичу.
Челленджер
Чоловічий тенісний турнір у Будапешті, Угорщина
Призовий фонд - € 64,000
Перший раунд
Блаж Кавчич (Словенія) - Сергій Стаховський (Україна, 2) - 3:6, 6:3, 6:4
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05.02.2017
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