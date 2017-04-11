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16 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]11.04.2017 13:44
ATP Марокко. Стаховський вибув з боротьби на старті "основи"
Сергій Стаховський доволі швидко завершив виступи на турнірі серії ATP у Марокко.
У першому раунді основної сітки українець поступився Томмі Робредо у двох сетах.
Таким чином, українців на цьому турнірі більше не залишилося.
Grand Prix Hassan II -2017
ATP World Tour 250
Чоловічий турнір у Марракеші, Марокко
Призовий фонд - € 540 310
Перший раунд
Томмі Робредо (Іспанія, PR) - Сергій Стаховський (Україна, Q) - 6:4, 6:4
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