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11.04.2017  13:44

ATP Марокко. Стаховський вибув з боротьби на старті "основи"

Сергій Стаховський доволі швидко завершив виступи на турнірі серії ATP у Марокко.

У першому раунді основної сітки українець поступився Томмі Робредо у двох сетах.

Таким чином, українців на цьому турнірі більше не залишилося.

Grand Prix Hassan II -2017

ATP World Tour 250

Чоловічий турнір у Марракеші, Марокко

Призовий фонд -  € 540 310

Перший раунд

Томмі Робредо (Іспанія, PR) - Сергій Стаховський (Україна, Q) - 6:4, 6:4
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