WTA Стамбул. Світоліна виграла свій третій титул в сезоні
Перша ракетка України Еліна Світоліна виграла свій третій титул в сезоні.
У фіналі турніру в Стамбулі українка розібралась з бельгійкою Еліс Мертенс.
Як відомо, це сьомий одиночний титул WTA у професійній кар'єрі Світоліної.
В оновленому рейтингу WTA українка підніметься на 12-у сходинку.
Нагадаємо, в цьому році на рахунку українки перемоги на турнірах в Тайвані і Дубаї.
Раніше повідомлялося, що у півфіналі перша "ракетка" України впевнено перемогла представницю Словаччини Яну Чепелову.
TEB BNP Paribas Istanbul Cup
WTA International
Жіночий тенісний турнір у Стамбулі, Туреччина
Призовий фонд – $ 250 000
Фінал
Еліна Світоліна (Україна) - Еліса Мертенс (Бельгія, 6) — 6:2, 6:4
THIRD title of 2017!@ElinaSvitolina wins @Istanbul_Cup! pic.twitter.com/z8CmfnPBlE— WTA (@WTA) 30 квітня 2017 р.
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25.02.2017
Світоліна здобула ще один титул WTA, після чого увійде у топ-10 рейтингу тенісисток світу
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