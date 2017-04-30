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WTA Стамбул. Світоліна виграла свій третій титул в сезоні

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30.04.2017  18:42

WTA Стамбул. Світоліна виграла свій третій титул в сезоні

Перша ракетка України Еліна Світоліна виграла свій третій титул в сезоні.

У фіналі турніру в Стамбулі українка розібралась з бельгійкою Еліс Мертенс.

Як відомо, це сьомий одиночний титул WTA у професійній кар'єрі Світоліної.

В оновленому рейтингу WTA українка підніметься на 12-у сходинку. 

Нагадаємо, в цьому році на рахунку українки перемоги на турнірах в Тайвані і Дубаї.

Раніше повідомлялося, що у півфіналі перша "ракетка" України впевнено перемогла представницю Словаччини Яну Чепелову.

TEB BNP Paribas Istanbul Cup

WTA International

Жіночий тенісний турнір у Стамбулі, Туреччина

Призовий фонд – $ 250 000

Фінал

Еліна Світоліна (Україна) - Еліса Мертенс (Бельгія, 6) — 6:2, 6:4 
Коментарі
 — 1
Yurchik Yurchik _ 30.04.2017 19:09
розумничка! дякую.
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