WTA Стамбул. Світоліна виграла свій третій титул в сезоні

Перша ракетка України Еліна Світоліна виграла свій третій титул в сезоні.

У фіналі турніру в Стамбулі українка розібралась з бельгійкою Еліс Мертенс.

Як відомо, це сьомий одиночний титул WTA у професійній кар'єрі Світоліної.

В оновленому рейтингу WTA українка підніметься на 12-у сходинку.

Нагадаємо, в цьому році на рахунку українки перемоги на турнірах в Тайвані і Дубаї.

Раніше повідомлялося, що у півфіналі перша "ракетка" України впевнено перемогла представницю Словаччини Яну Чепелову.

TEB BNP Paribas Istanbul Cup

WTA International

Жіночий тенісний турнір у Стамбулі, Туреччина

Призовий фонд – $ 250 000

Фінал

Еліна Світоліна (Україна) - Еліса Мертенс (Бельгія, 6) — 6:2, 6:4