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09.04.2017  17:25

Кубок Девіса. Португалія - Україна - 3:1. Соуза у впертій боротьбі переміг Смірнова

Збірна України зазнала третьої поразки в матчі за вихід в плей-офф Світової групи Кубка Девіса.

У неділю, 9-го квітня, врятувати ситуацію міг Артем Смірнов, який протистояв Жоану Соуза, але українець зазнав поразки.

Нагадаємо, що в першій грі Смірнов поступився Еліашу, а Маштаков був розгромлений Соуза.

Єдину зустріч Україна виграла у парному матчі.

У вересні збірна України проведе матч проти Ізраїлю.

У разі перемоги, наші співвітчизники збережуть прописку в Першій групі.

Якщо ж результат буде невдалим, то в жовтні збірна України зіграє проти переможця матчу Румунія - Австрія, щоб не опуститися в Другу групу.

Кубок Девіса-2017 з тенісу

Перша група Євро-Африканської зони

Другий раунд

Лісабон, Португалія

9 квітня

Португалія - Україна 3:1

Жуан Соуза - Артем Смірнов 7:6 (3); 7:6 (2); 6:2
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