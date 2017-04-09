Кубок Девіса. Португалія - Україна - 3:1. Соуза у впертій боротьбі переміг Смірнова
Збірна України зазнала третьої поразки в матчі за вихід в плей-офф Світової групи Кубка Девіса.
У неділю, 9-го квітня, врятувати ситуацію міг Артем Смірнов, який протистояв Жоану Соуза, але українець зазнав поразки.
Нагадаємо, що в першій грі Смірнов поступився Еліашу, а Маштаков був розгромлений Соуза.
Єдину зустріч Україна виграла у парному матчі.
У вересні збірна України проведе матч проти Ізраїлю.
У разі перемоги, наші співвітчизники збережуть прописку в Першій групі.
Якщо ж результат буде невдалим, то в жовтні збірна України зіграє проти переможця матчу Румунія - Австрія, щоб не опуститися в Другу групу.
Кубок Девіса-2017 з тенісу
Перша група Євро-Африканської зони
Другий раунд
Лісабон, Португалія
9 квітня
Португалія - Україна 3:1
Жуан Соуза - Артем Смірнов 7:6 (3); 7:6 (2); 6:2
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25.02.2017
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