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806 переглядів Версія для друку Коментарі [ 2 ]01.05.2017 12:21
17-річна українка Завацька виграла турнір ITF у Франції
17-річна українська тенісистка Катерина Завацька стала найкращою на турнірі ITF у Больє-сюр-Мер.
Цей турнір у Франції українка виграє вже другий рік поспіль, повідомляє euro.com.ua.
У фінальній сутичці Завацька була сильніша за представницю Сербії Ольгу Данілович у трьох сетах - 4:6, 6:3, 6:0.
Варто зазначити, ця перемога дозволила українці здобути 150 пунктів в юніорський рейтинг ITF.
|Катерина Завацька
— 2
Alexander Vasilevsky _ 01.05.2017 16:35
Вітаємо!!
Ва Но _ 01.05.2017 16:31
Вітаю!
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25.02.2017
Світоліна здобула ще один титул WTA, після чого увійде у топ-10 рейтингу тенісисток світу
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