17-річна українка Завацька виграла турнір ITF у Франції

17-річна українська тенісистка Катерина Завацька стала найкращою на турнірі ITF у Больє-сюр-Мер.

Цей турнір у Франції українка виграє вже другий рік поспіль, повідомляє euro.com.ua.



У фінальній сутичці Завацька була сильніша за представницю Сербії Ольгу Данілович у трьох сетах - 4:6, 6:3, 6:0.

Варто зазначити, ця перемога дозволила українці здобути 150 пунктів в юніорський рейтинг ITF.