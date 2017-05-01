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806 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 2 ]
01.05.2017  12:21

17-річна українка Завацька виграла турнір ITF у Франції

17-річна українська тенісистка Катерина Завацька стала найкращою на турнірі ITF у Больє-сюр-Мер.

Цей турнір у Франції українка виграє вже другий рік поспіль, повідомляє euro.com.ua.

У фінальній сутичці Завацька була сильніша за представницю Сербії Ольгу Данілович у трьох сетах - 4:6, 6:3, 6:0.

Варто зазначити, ця перемога дозволила українці здобути 150 пунктів в юніорський рейтинг ITF.

Катерина Завацька
Коментарі
 — 2
Alexander Vasilevsky _ 01.05.2017 16:35
Вітаємо!!
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Ва Но _ 01.05.2017 16:31
Вітаю!
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