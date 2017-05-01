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01.05.2017  12:50

Рейтинг WTA. Світоліна стала 12-ю, Ястремська піднялася на 112 позицій

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна піднялася на одну позицію в онововленому рейтингу WTA.

Як відомо, 30-го квітня Світоліна виграла свій третій титул WTA в сезоні.

16-річна українка Даяна Ястремська після виходу в чвертьфінал турніру в Стамбулі піднялася відразу на 112 позицій.

Рейтинг WTA

Станом на 1 травня

1 (1). Серена Вільямс (США) - 7010 очок
2 (2). Анжелік Кербер (Німеччина) - 6925
3 (3). Кароліна Плішкова (Чехія) - 6010
4 (5). Сімона Халеп (Румунія) - 5206
5 (4). Домініка Цибулкова (Словаччина) - 5065
6 (6). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) - 4691
7 (7). Йоганна Конта (Великобританія) - 4330
8 (8). Агнешка Радванська (Польща) - 4205
9 (9). Свєтлана Кузнєцова (Росія) - 4015
10 (10). Медісон Кіз (США) - 3857
...
12 (13). Еліна Світоліна (Україна) - 3835
44 (42). Леся Цуренко (Україна) - 1265
94 (92). Катерина Бондаренко (Україна) - 658
140 (132). Катерина Козлова (Україна) - 401
273 (276). Ангеліна Калініна (Україна) -177
308 (420). Даяна Ястремська (Україна) - 140
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