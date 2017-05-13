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1029 переглядів Версія для друку Коментарі [ 1 ]13.05.2017 20:18
14-річна українка Костюк виграла перший дорослий турнір в кар'єрі
14-річна українська тенісистка Марта Костюк перемогла на турнірі серії ITF, який завершився в Угорщині.
У фіналі турніру наша тенісистка здобула перемогу над представницею США Бернардою Перою.
Зазначимо, що це перший дорослий титул у кар'єрі Марти.
Марта Костюк у віці 14 років стала наймолодшою представницею України, яка коли-небудь вигравала професійний титул в одиночному розряді.
Уже в понеділок 15 травня киянка дебютує в рейтингу WTA.
ITF
Жіночий турнір у Дунакесі, Угорщина
Призовий фонд - $ 25 000
Фінал
Марта Костюк (Україна) - Бернарда Пера (США) - 6:4, 6:3
|Марта Костюк. Світлина БТУ
— 1
Oleg Bugaets _ 13.05.2017 20:54
!!!-а тепер головне вдало вписуватись в доросліші категорії-багато чого залежить від тренерів
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25.02.2017
Світоліна здобула ще один титул WTA, після чого увійде у топ-10 рейтингу тенісисток світу
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