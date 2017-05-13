14-річна українка Костюк виграла перший дорослий турнір в кар'єрі

14-річна українська тенісистка Марта Костюк перемогла на турнірі серії ITF, який завершився в Угорщині.

У фіналі турніру наша тенісистка здобула перемогу над представницею США Бернардою Перою.

Зазначимо, що це перший дорослий титул у кар'єрі Марти.

Марта Костюк у віці 14 років стала наймолодшою представницею України, яка коли-небудь вигравала професійний титул в одиночному розряді.

Уже в понеділок 15 травня киянка дебютує в рейтингу WTA.

ITF

Жіночий турнір у Дунакесі, Угорщина



Призовий фонд - $ 25 000

Фінал

Марта Костюк (Україна) - Бернарда Пера (США) - 6:4, 6:3