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22.05.2017  07:42

Рейтинг WTA. Світоліна стала шостою ракеткою світу

Українка Еліна Світоліна після перемоги на турнірі в Римі піднялася на шосту позицію в рейтингу WTA.

Еліна п`ятій позиції, на якій знаходиться іспанка Гарбіньє Мугуруса, програє лише 61 очко.

Завдяки титулу в Римі Світоліна заробила 900 рейтингових очок і 461 355€ призових.

Раніше повідомлялося, що Світоліна очолила Чемпіонську гонку WTA.

Новий рейтинг WTA

1 (1). Анжелік Кербер (Німеччина) 7035
2 (2). Серена Вільямс (США) 6110
3 (3). Кароліна Плішкова (Чехія) 6100
4 (4). Сімона Халеп (Румунія) 5790
5 (7). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) 4636
6 (11). Еліна Світоліна (Україна) 4575
7 (5). Домініка Цибулкова (Словаччина) 4480
8 (6). Йоханна Конта (Великобританія) 4330
9 (8). Свєтлана Кузнєцова (Росія) 4310
10 (9). Агнешка Радванська (Польща) 4095

...
42 (41). Леся Цуренко (Україна) 1223
92 (91). Катерина Бондаренко (Україна) 658.

Еліна Світоліна
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