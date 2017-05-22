WTA Рим. Світоліна виборола титул
Рейтинг WTA. Світоліна стала шостою ракеткою світу
Українка Еліна Світоліна після перемоги на турнірі в Римі піднялася на шосту позицію в рейтингу WTA.
Еліна п`ятій позиції, на якій знаходиться іспанка Гарбіньє Мугуруса, програє лише 61 очко.
Завдяки титулу в Римі Світоліна заробила 900 рейтингових очок і 461 355€ призових.
Раніше повідомлялося, що Світоліна очолила Чемпіонську гонку WTA.
Новий рейтинг WTA
1 (1). Анжелік Кербер (Німеччина) 7035
2 (2). Серена Вільямс (США) 6110
3 (3). Кароліна Плішкова (Чехія) 6100
4 (4). Сімона Халеп (Румунія) 5790
5 (7). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) 4636
6 (11). Еліна Світоліна (Україна) 4575
7 (5). Домініка Цибулкова (Словаччина) 4480
8 (6). Йоханна Конта (Великобританія) 4330
9 (8). Свєтлана Кузнєцова (Росія) 4310
10 (9). Агнешка Радванська (Польща) 4095
...
42 (41). Леся Цуренко (Україна) 1223
92 (91). Катерина Бондаренко (Україна) 658.
|Еліна Світоліна
|
25.02.2017
Світоліна здобула ще один титул WTA, після чого увійде у топ-10 рейтингу тенісисток світу
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua