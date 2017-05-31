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31.05.2017  13:34

Ролан Гаррос. Цуренко вийшла до третього кола, розгромивши росіянку Макарову

Леся Цуренко вийшла у третє коло Відкритого чемпіонату Франції.

У другому колі українська тенісистка у двох сетах впевнено перемогла екс-восьму "ракетку" світу росіянку Єкатєріну Макарову.

Зазначимо, що саме Макарова у першому колі сенсаційно перемогла першу "ракетку" світу Ангелік Кербер.

Цуренко раніше жодного разу не вдавалося подолати стартовий бар'єр на Відкритому чемпіонаті Франції.

Як відомо, у першому раунді Цуренко в українському дербі злолала Катерину Козлову.

Як зазначає БТУ, також для українки це перша перемога в особистому протистоянні з росіянкою (в минулому році на турнірі в Маямі українка взяла у суперниці перший сет, але потім дві партії програла).

Roland Garros

Grand Slam

Жіночий тенісний турнір у Парижі, Франція

Призовий фонд - € 32 017 500

Друге коло

Леся Цуренко (Україна) - Єкатєріна Макрова (Росія) - 6:2, 6:2

Леся Цуренко
Коментарі
 — 3
Роман Кузик _ 31.05.2017 14:41
Молодчина! До того ж непогана швидкість подачі - див. табло на фото.
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Monitor_Lizard _ 31.05.2017 14:32
Отже, набирає оберти, це добре.
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Олег Гавриш _ 31.05.2017 14:21
!!!
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