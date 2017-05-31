Ролан Гаррос. Цуренко вийшла до третього кола, розгромивши росіянку Макарову
Леся Цуренко вийшла у третє коло Відкритого чемпіонату Франції.
У другому колі українська тенісистка у двох сетах впевнено перемогла екс-восьму "ракетку" світу росіянку Єкатєріну Макарову.
Зазначимо, що саме Макарова у першому колі сенсаційно перемогла першу "ракетку" світу Ангелік Кербер.
Цуренко раніше жодного разу не вдавалося подолати стартовий бар'єр на Відкритому чемпіонаті Франції.
Як відомо, у першому раунді Цуренко в українському дербі злолала Катерину Козлову.
Як зазначає БТУ, також для українки це перша перемога в особистому протистоянні з росіянкою (в минулому році на турнірі в Маямі українка взяла у суперниці перший сет, але потім дві партії програла).
Roland Garros
Grand Slam
Жіночий тенісний турнір у Парижі, Франція
Призовий фонд - € 32 017 500
Друге коло
Леся Цуренко (Україна) - Єкатєріна Макрова (Росія) - 6:2, 6:2
|Леся Цуренко
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25.02.2017
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