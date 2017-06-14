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110 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]14.06.2017 15:50
WTA Нідерланди. Цуренко впевнено вийшла у чвертьфінал
Леся Цуренко вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA, який проходить у Нідерландах.
У другому раунді українська тенісистка у двох сетах здолала представницю Чехії Петру Крейсову.
Ricoh Open
WTA International
Жіночий тенісний турнір у Гертогенбосі, Нідерланди
Призовий фонд - $ 250 000
Другий раунд
Леся Цуренко (Україна) - Петра Крейсова (Чехія) - 6:2, 6:3
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