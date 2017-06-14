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14.06.2017  15:50

WTA Нідерланди. Цуренко впевнено вийшла у чвертьфінал

Леся Цуренко вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA, який проходить у Нідерландах.

У другому раунді українська тенісистка у двох сетах здолала представницю Чехії Петру Крейсову.

Ricoh Open

WTA International

Жіночий тенісний турнір у Гертогенбосі, Нідерланди

Призовий фонд - $ 250 000

Другий раунд

Леся Цуренко (Україна) - Петра Крейсова (Чехія) - 6:2, 6:3
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