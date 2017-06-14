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14.06.2017  20:37

Світоліна і ще 6 українських тенісистів в цьому році заявлені на Вімблдонський турнір

3 липня в Лондоні стартує третій у цьому сезоні турнір Великого Шолома — Вімблдон, що проходить на трав'яному покритті.

Як повідомив сайт sapronov-tennis.org, Україну на цих престижних змаганнях представлятимуть сім спортсменів, з яких четверо відразу почнуть турнір в основній сітці.

Чоловічий одиночний розряд. Основна сітка:

Олександр Долгополов

Кваліфікація

Ілля Марченко, Сергій Стаховський

Жіночий одиночний розряд. Основна сітка

Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко

Кваліфікація

Катерина Козлова
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