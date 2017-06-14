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330 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]14.06.2017 20:37
Світоліна і ще 6 українських тенісистів в цьому році заявлені на Вімблдонський турнір
3 липня в Лондоні стартує третій у цьому сезоні турнір Великого Шолома — Вімблдон, що проходить на трав'яному покритті.
Як повідомив сайт sapronov-tennis.org, Україну на цих престижних змаганнях представлятимуть сім спортсменів, з яких четверо відразу почнуть турнір в основній сітці.
Чоловічий одиночний розряд. Основна сітка:
Олександр Долгополов
Кваліфікація
Ілля Марченко, Сергій Стаховський
Жіночий одиночний розряд. Основна сітка
Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко
Кваліфікація
Катерина Козлова
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25.02.2017
Світоліна здобула ще один титул WTA, після чого увійде у топ-10 рейтингу тенісисток світу
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