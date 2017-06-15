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Теніс. WTA Нідерланди. Сестри Кіченок пробилися у півфінал парного розряду
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79 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
15.06.2017  21:35

WTA Нідерланди. Сестри Кіченок пробилися у півфінал парного розряду

Українки Людмила і Надія Кіченок вийшла у півфінал турніру в Гертогенбосі.

Ricoh Open

WTA International

Жіночий тенісний турнір у Гертогенбосі, Нідерланди

Призовий фонд - $ 250 000

Чвертьфінал

Надія Кіченок / Людмила Кіченок (Україна) - Ніколь Мелічар / Енн Сміт (США / Великобританія) 7:6(4), 4:6, 10:8
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