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79 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]15.06.2017 21:35
WTA Нідерланди. Сестри Кіченок пробилися у півфінал парного розряду
Українки Людмила і Надія Кіченок вийшла у півфінал турніру в Гертогенбосі.
Ricoh Open
WTA International
Жіночий тенісний турнір у Гертогенбосі, Нідерланди
Призовий фонд - $ 250 000
Чвертьфінал
Надія Кіченок / Людмила Кіченок (Україна) - Ніколь Мелічар / Енн Сміт (США / Великобританія) 7:6(4), 4:6, 10:8
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