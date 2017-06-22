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606 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]22.06.2017 19:46
Cвітоліна може пропустити Вімблдон через травму
П'ята ракетка світу українка Еліна Світоліна заявила, що може пропустити Вімблдон із-за травми ноги.
"Коли я наступаю на ногу, відчуваю біль і не можу нормально рухатися У мене проблема з ахілом.
На даний момент, я не впевнена, чи зможу взяти участь у Вімблдоні. Тому мене з командою чекає важлива розмова: грати там або ні, якщо в пріоритеті виступ на хардових кортах.
Звичайно, це буде важке рішення, але я намагаюся також мислити довгостроково. Зіграти на підсумковому турнірі в Сінгапурі - головна мета цього сезону", - цитує Світоліну Трибуна з посиланням Oktenis.
Нагадаємо, Світоліна програла італійці Каміле Джорджи у другому колі турніру в Бірмінгемі.
|Еліна Світоліна
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25.02.2017
Світоліна здобула ще один титул WTA, після чого увійде у топ-10 рейтингу тенісисток світу
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