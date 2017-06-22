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Теніс. Cвітоліна може пропустити Вімблдон через травму
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22.06.2017  19:46

Cвітоліна може пропустити Вімблдон через травму

П'ята ракетка світу українка Еліна Світоліна заявила, що може пропустити Вімблдон із-за травми ноги.

"Коли я наступаю на ногу, відчуваю біль і не можу нормально рухатися У мене проблема з ахілом.

На даний момент, я не впевнена, чи зможу взяти участь у Вімблдоні. Тому мене з командою чекає важлива розмова: грати там або ні, якщо в пріоритеті виступ на хардових кортах.

Звичайно, це буде важке рішення, але я намагаюся також мислити довгостроково. Зіграти на підсумковому турнірі в Сінгапурі - головна мета цього сезону", - цитує Світоліну Трибуна з посиланням Oktenis.

Нагадаємо, Світоліна програла італійці Каміле Джорджи у другому колі турніру в Бірмінгемі.

Еліна Світоліна
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