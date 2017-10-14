Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Теніс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Федерер і Надаль розіграють головний приз турніру в Шанхаї
Леся Цуренко зіграє в основній сітці Кубку Кремля
Світоліній на відновлення після травми потрібно 4-5 днів
Новини
17:29
Футбол. Крістал Пелас нарешті забили в АПЛ
17:09
Теніс. Федерер і Надаль розіграють головний приз турніру в Шанхаї
17:02
Футбол. Юрген Клопп: МЮ приїхав за нічиєю
16:54
Футбол. 14 жовтня в чемпіонаті Другої ліги відбулися матчі 16-го туру.
16:39
Футбол. Ліверпуль та МЮ переможця не виявили. Матч 8-го туру АПЛ
16:23
ЧС-2018. Чемпіонат Перу призупинений через участь збірної в стикових матчах
16:14
Футбол. Пірло відмовився працювати асистентом Конте у Челсі
15:55
Футбол. Коноплянка залишився в запасі на матч з Гертою
Усі новини
21 перегляд Версія для друку    Коментарі  [  ]
14.10.2017  15:21

Леся Цуренко зіграє в основній сітці Кубку Кремля

Леся Цуренко

Друга ракетка України Леся Цуренко зіграє в одиночному розряді турніру WTA Premier у Москві.

У першому колі українка поміряється силами з представницею США Крістіной Макхейл.

Додамо, що боротьбу за вихід в основну сітку московського турніру ведуть ще 4 українки: Ольга Янчук, Ангеліна Калініна (вже вийшла в півфінал кваліфікації), а також Діана Ястремська та Ольга Савчук, які змагатимуться між собою в чвертьфіналі кваліфікації, пише sport.ua.

Як відомо, напередодні Цуренко програла в першому колі турніру в Китаї.
Читай також
Цуренко програла в першому колі турніру в Китаї
WTA Пекін. Цуренко програла в першому колі, Світоліна пройшла далі
WTA США. Цуренко стартувала з перемоги
Світоліна, Цуренко та Долгополов заявлені в основній сітці US Open

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
03.07.2017

Світоліна: В Україні тенісистові піднятися складніше, ніж в Англії чи Франції
Еліна розповіла позитивні тенденції у своєму житті, розвиток тенісу в Україні та власні захоплення поза кортом.
Світоліна здобула ще один титул WTA, після чого увійде у топ-10 рейтингу тенісисток світу
Кубок Федерації. Світоліна здолала Гаврілову і принесла перемогу над Австралією. ФОТО
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: mrkopiy@gmail.com
  
  