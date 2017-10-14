Леся Цуренко зіграє в основній сітці Кубку Кремля

Леся Цуренко

Друга ракетка України Леся Цуренко зіграє в одиночному розряді турніру WTA Premier у Москві.

У першому колі українка поміряється силами з представницею США Крістіной Макхейл.

Додамо, що боротьбу за вихід в основну сітку московського турніру ведуть ще 4 українки: Ольга Янчук, Ангеліна Калініна (вже вийшла в півфінал кваліфікації), а також Діана Ястремська та Ольга Савчук, які змагатимуться між собою в чвертьфіналі кваліфікації, пише sport.ua.

Як відомо, напередодні Цуренко програла в першому колі турніру в Китаї.