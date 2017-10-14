Останнє в розділі
14 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.10.2017 17:09
Федерер і Надаль розіграють головний приз турніру в Шанхаї
В півфіналі представницькогог турніру в Шанхаї швейцарець переміг Хуана Мартіна Дель Потро, а Рафаель Надаль - Маріна Чіліча.
Shanghai ATP Masters 1000
Шанхай, Китай
Призовий фонд $7,655,640
1/2 фіналу
Рафаель Надаль (Іспанія) – Марін Чіліч (Хорватія) - 7:5, 7:6
Роджер Федерер (Швейцарія) – Хуан Мартін дель Потро (Аргентина) - 3:6, 6:3, 5:3
Нагадаємо, що в 1/8 фіналу Роджер Федерер переміг українця Олександра Долгополова.
Shanghai Rolex Masters - Semi-final: Roger Federer beat @delpotrojuan 3-6, 6-3, 6-3— Live Tennis Results (@live_tennis) 14 октября 2017 г.
Читай також
|
03.07.2017
Світоліна: В Україні тенісистові піднятися складніше, ніж в Англії чи Франції
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: mrkopiy@gmail.com
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: mrkopiy@gmail.com