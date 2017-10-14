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14.10.2017  17:09

Федерер і Надаль розіграють головний приз турніру в Шанхаї

В півфіналі представницькогог турніру в Шанхаї швейцарець переміг Хуана Мартіна Дель Потро, а Рафаель Надаль - Маріна Чіліча.

Shanghai ATP Masters 1000

Шанхай, Китай

Призовий фонд $7,655,640

1/2 фіналу

Рафаель Надаль (Іспанія) – Марін Чіліч (Хорватія) - 7:5, 7:6

Роджер Федерер (Швейцарія) – Хуан Мартін дель Потро (Аргентина) - 3:6, 6:3, 5:3

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу Роджер Федерер переміг українця Олександра Долгополова.
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