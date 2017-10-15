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15.10.2017  11:13

Долгополов і Стаховський дізналися суперників у Антверпені

Олександр Долгополов

Найкращі тенісисти України Олександр Долгополов (ATP 41) і Сергій Стаховський (ATP 102) готуються до старту на хардовому турнірі в Антверпені.

Долгополов, який отримав восьмий номер посіву, битиметься із швейцарцем Хенрі Лааксоненом, а Стаховському протистоятиме американець Джаред Дональдсон.

Першість в Антверпені пройде з 16 по 22 жовтня. Його чинним чемпіоном є француз Рішар Гаске, пише спортарена.

Зазначимо, що Долгополов на турнірі в Шанхаї поступився Федереру.
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