Шарапова здобула перший трофей за 2,5 роки

У минулому перша ракетка світу росіянка Марія Шарапова здобула перший трофей на турнірах WTA з травня 2015 року.

Шарапова, яка у квітні завершила відбувати 15-місячну дискваліфікацію за вживання заборонених препаратів, перемогла на змаганнях у Тяньцзині, розібравшись із білорускою Ариною Соболенко 7:5, 7:6 (8).

Завдяки перемозі у Китаї, росіянка зможе піднятися у рейтнгу WTA на 29 рядків і стане 57-ю ракеткою світу.

TianJin Open

WTA International

Жіночий тенісний турнір у Тяньцзині, Китай

Призовий фонд - $ 500 000

Раніше повідомлялося, що на турнірі в Тяньцзині виступали українки Катерина Бондаренко та Катерина Козлова, проте вони вилетіли вже в першому колі.