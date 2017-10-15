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15.10.2017
52 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]15.10.2017 21:51
Шарапова здобула перший трофей за 2,5 роки
У минулому перша ракетка світу росіянка Марія Шарапова здобула перший трофей на турнірах WTA з травня 2015 року.
Шарапова, яка у квітні завершила відбувати 15-місячну дискваліфікацію за вживання заборонених препаратів, перемогла на змаганнях у Тяньцзині, розібравшись із білорускою Ариною Соболенко 7:5, 7:6 (8).
Завдяки перемозі у Китаї, росіянка зможе піднятися у рейтнгу WTA на 29 рядків і стане 57-ю ракеткою світу.
👏@MariaSharapova @sventennis (🎥@WTA) pic.twitter.com/90uRGAOtcv— doublefault28 (@doublefault28) 15 жовтня 2017 р.
TianJin Open
WTA International
Жіночий тенісний турнір у Тяньцзині, Китай
Призовий фонд - $ 500 000
Раніше повідомлялося, що на турнірі в Тяньцзині виступали українки Катерина Бондаренко та Катерина Козлова, проте вони вилетіли вже в першому колі.
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