Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Теніс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Шарапова здобула перший трофей за 2,5 роки
Українець Марченко вийшов у фінал кваліфікації турніру в Стокгольмі
Федерер переміг Надаля у фіналі Мастерсу в Шанхаї
Новини
15.10.2017
23:49
Футбол. Інтер переміг Мілан у дербі. Інші матчі 8-го туру чемпіонату Італії
23:40
Футбол. Журналіст: Головна проблема Динамо - відсутність лідера
23:19
Футбол. Хацкевич: Футболісти мають відповідати за своє ставлення до гри
22:34
Футбол. Тренер Чорноморця: Не очікував такого від своїх гравців
22:08
Футбол. Хацкевич: Маю претензії до групи гравців
21:59
Футбол. Санжар: Легких матчів у нашому чемпіонаті немає
21:51
Теніс. Шарапова здобула перший трофей за 2,5 роки
21:22
Футбол. Динамо несподівано поступилося Чорноморцю в Одесі у 12 турі Прем'єр-ліги
Усі новини
52 перегляди Версія для друку    Коментарі  [  ]
15.10.2017  21:51

Шарапова здобула перший трофей за 2,5 роки

У минулому перша ракетка світу росіянка Марія Шарапова здобула перший трофей на турнірах WTA з травня 2015 року.

Шарапова, яка у квітні завершила відбувати 15-місячну дискваліфікацію за вживання заборонених препаратів, перемогла на змаганнях у Тяньцзині, розібравшись із білорускою Ариною Соболенко 7:5, 7:6 (8).

Завдяки перемозі у Китаї, росіянка зможе піднятися у рейтнгу WTA на 29 рядків і стане 57-ю ракеткою світу.

TianJin Open

WTA International

Жіночий тенісний турнір у Тяньцзині, Китай

Призовий фонд - $ 500 000

Раніше повідомлялося, що на турнірі в Тяньцзині виступали українки Катерина Бондаренко та Катерина Козлова, проте вони вилетіли вже в першому колі.

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
03.07.2017

Світоліна: В Україні тенісистові піднятися складніше, ніж в Англії чи Франції
Еліна розповіла позитивні тенденції у своєму житті, розвиток тенісу в Україні та власні захоплення поза кортом.
Світоліна здобула ще один титул WTA, після чого увійде у топ-10 рейтингу тенісисток світу
Кубок Федерації. Світоліна здолала Гаврілову і принесла перемогу над Австралією. ФОТО
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: mrkopiy@gmail.com
  
  